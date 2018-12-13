AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Alan Açıklaması

AK Parti Zonguldak
Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan
, "Bu seçimi çok istiyoruz ve 31 Mart akşamı bu ipi biz göğüsleyeceğiz." dedi.
Alan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2019'a kadar durmaksızın çalışacaklarını söyledi.
"Bu süreçte ben değil biz şiarını ilke edinerek, hep beraber bir olarak yolumuza devam edeceğiz." diyen Alan, şöyle konuştu:
"Elimizden gelenin fazlasını yaparak şehrimizi marka bir şehir haline getireceğiz. Bu seçimi çok istiyoruz ve 31 Mart akşamı bu ipi biz göğüsleyeceğiz. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. İhtiyaçlara cevap vereceğiz. Vatandaşımız güler yüz ve samimiyet istiyor. Biz bu sözü verdik. Zonguldak'ı karış karış gezeceğiz. Adaylık süreci daha farklı bir atmosfer. Ben mahalle temsilcilerimizin gözünde heyecan görüyorum. Herkese temas edeceğiz. Bu niyetle Allah sonumuzu inşallah hayır eder. Ocak ayının ortalarına doğru projeler ortaya çıkacak. Projeler şehrimize nefes aldıracak."
Ömer Selim Alan,Zonguldak
13 Aralık 2018 Perşembe 17:48