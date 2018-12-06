AK Parti Zonguldak
Belediye Başkan adayı Ömer Selim
Alan oldu.
1979'da Zonguldak'ta doğan Ömer Selim Alan, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli STK
ve odalarda üyelik ve görevler üstlenen Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. İleri düzeyde İngilizce bilen Ömer Selim Alan, evli ve iki çocuk babasıdır. - ANKARA
Kocaeli Üniversitesi,Selim,Zonguldak
06 Aralık 2018 Perşembe 12:40