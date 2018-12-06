AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan oldu. Peki, AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı olan Ömer Selim Alan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ömer Selim Alan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?

1979 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Ömer Selim Alan, ilk ve ortaöğrenimini Zonguldak'ta okudu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli STK ve odalarda üyelik ve görevlerde bulan Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. İleri düzeyde İngilizce bilen Ömer Selim Alan, evli ve iki çocuk babasıdır. Ömer Selim Alan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı oldu.