AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun Açıklaması

AK Parti Zonguldak Merkez
İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte partililer bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, önemli bir seçime yaklaştıklarını belirterek, seçimler öncesinde çok çalışacaklarını söyledi.
Her seçimin bir öncekinden daha önemli hale geldiğini ifade eden Tosun, "Daha önceki seçimlerde çalışarak, yükseklere hep birlikte koyduğumuz çıtayı düşürmemenin mücadelesini yine birlikte vereceğiz. Yerel seçimlerde net bir başarı elde etmeyi hedefleyeceğiz, bu başarıyı elde edeceğimize yürekten güveniyorum. Birlikte kutlayacağımız yeni bir zafer için sizlere güveniyorum." dedi.
Zonguldak Merkez
16 Aralık 2018 Pazar 12:30