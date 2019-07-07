07.07.2019 11:23
Haberler» Güncel» Haber

AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları toplantısı

AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları toplantısı

AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanlığınca toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanlığınca toplantı gerçekleştirildi.
İl Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, bir kafede gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart ve İstanbul seçimlerini değerlendirdiklerini belirterek, sosyal faaliyet çalışmalarını da planladıklarını söyledi.
Yaz mevsiminde fazla toplantı yapamadıklarını ifade eden Arıman, "Arkadaşlarımızla çok toplanamıyoruz. Çünkü herkes ya memleketinde yada tatilde oluyor. Bu nedenle bir araya geldik. Toplantımızda 31 Mart seçimleri ile İstanbul seçimlerini değerlendirdik. Önümüzdeki haftalarda yardım kermesi düzenlemeyi düşünüyoruz. Onun için sosyal faaliyetlerimizin planlamasını yaptık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Zonguldak, AK Parti, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:33   Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
12:33   Tekirdağlı öğrenciler Diyarbakır'da akranlarıyla buluştu
12:32   Bayburt Üniversitesi lisansüstü eğitimde küresel trendlere göre yeniden yapılandı
12:32   Karaman'da fuhuş operasyonu: 2'si kadın, 3 gözaltı
12:32   60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
12:31   Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
12:31   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Söbüçimen'de