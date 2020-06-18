AK partiden Bursaspor'a tam destek

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 1000 kişilik teşkilatı covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçlarda Bursaspor'a destek olmak için kartonetleriyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu yerini alacağını açıklandı.

AK partiden Bursaspor'a tam destek
18.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:00
AK Parti Bursa İl Başkanlığı 1000 kişilik teşkilatı covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçlarda Bursaspor'a destek olmak için kartonetleriyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu yerini alacağını açıklandı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında maçlarını seyircisiz oynayacak olan Bursaspor'a, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan anlamlı destek geldi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 1000 kişilik teşkilat mensubunun kartonetleriyle Bursaspor maçlarını şampiyon takımı desteklemek için stadyumda olacak. AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti İl ve İlçe Yöneticileri, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kollarında oluşan 1000 kişilik teşkilat mensupları kartonetleriyle Bursaspor maçlarında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu dolduracak.

Her koşulda tam destek

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve 3 aylık aranın ardından süper ligde oynanan maçlarla başlayan futbol ligleri, tedbir amaçlı olarak seyircisiz oynanıyor. Bursaspor'un motivasyonunu yükseltecek çok anlamlı bir desteğe imza atan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Her koşulda tam destek" dedi. İl Başkanı Ayhan Salman, "Geçtiğimiz hafta, Bursaspor Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Mestan'ın daveti üzerine, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve İl Yöneticilerimizle Bursasporlu Futbolcularımızı ziyaret ettik. Kendilerinin karton taraftar hediyesi bizleri mutlu etti. Bursaspor'umuzun maçlarını stadyumdan destek vermek çok kıymetli ancak Covid-19 tedbirleri gereği kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için maçların seyircisiz oynanması gerekiyor. Bizler de şehrimizin şampiyon takımına sahada yalnız bırakmamak için stadyumdaki yerimizi bu kez kartonetlerle alacağız" dedi. AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursaspor'a desteğini Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na Bursaspor logolu maskeleriyle katılarak da gösteriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursaspor, AK Parti, Bursa, Spor, Haber

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