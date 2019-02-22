AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan ağlarken Sen Danstasın

Karabük'te Cumhur İttifakı'nın MHP ve AK Parti adayları arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşanıyor. Yerel seçimlerde yeniden MHP'den aday olan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve AK Parti Karabük Adayı Burhanettin Uysal, mevcut belediye binasının, valilik binası olarak kullanılması için devredilmesi üzerinden birbirlerini eleştirirken son olarak 'halk dansları' polemiği yaşandı.

Daha önce Karabük Üniversitesi Rektörü olan Uysal, belediye binasının devlete verilmiş olmasına tepki gösterirken, "Valiliğe devredilirken belediye bütçesinden ne kadar harcama yapıldı? Valilik buraya ne kadar harcama yaptı? Bu arada rektörlüğün yaptığı harcamayı unutmayalım! Yapılan tadilat harcamaları bu binanın yapım maliyetini geçti mi geçmedi mi? Bu binayı kullanmakla Karabük Belediyesine ne kadar zarar ettirdiniz?" dedi.

PART TİME BELEDİYE BAŞKANI BENZETMESİ

Uysal, MHP'li Başkan Vergili'ye 'Part Time belediye başkanı' benzetmesi yaparak, "Part Time Belediye Başkanı, siz kendi işletmelerinizde böyle bir binayı on yıl atıl bırakarak, hiç ticaret yaptınız mı?" diye sordu.

MHP'li Vergili ise belediyeyi, "Borçsuz, 350 milyon tl değerinde gayrimenkul sahibi, kasasında parası olan Türkiye'nin en zengini" olarak tanıttı. Bunun üzerine açıklama yapan AK Partili Uysal, "Yeni belediye binası 27 milyon 640 bin TL ipotekli. Resmi kayıt olduğu iddia edilen belgeler üzerinde Karabük Belediyesi'nin 103 Milyon 144 bin 222 lira borcu olduğu anlaşılıyor" dedi.

"HALK DANSLARINDA GÖZÜMÜZ ŞEHR-İ EMİN'İ ARADI"

Uysal, son olarak Karabük Valiliği'nin kültür-sanat buluşması etkinliğinde Halk Dans Topluluğu gösterisine katıldı. Uysal, "Protokol üyeleri gösteride yerini alırken, gözlerimiz Şehr-i Emin'i aradı. 1 Nisan'dan itibaren ilimizde Belediye olarak çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklere yer vereceğiz" diyerek Vergili'ye göndermede bulundu.

"SEN DANS GÖSTERİLERİ İZLEYİP EĞLENİRKEN..."

Bunun üzerine Vergili, Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Hocam akşam katıldığın programda bizi göremeyince üzülmüş, şehrin Şehri Emini neredeydi diye sormuşsun. Sen dans gösterileri izleyip eğlenirken biz esnaf çadırında kan ağlayan esnafımıza destek olmaya çalışıyorduk. O nedenle Şehri Emin olarak programda yer alamadık. Kusuruma bakma" dedi.