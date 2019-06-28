28.06.2019 10:01
Haberler » Güncel » Haber

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, İBB'nin resmi hesabından paylaşılan Atatürk tablosuyla ilgili yorumu büyük tartışma yarattı. Çamlı'nın paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, Çamlı gelen eleştirilere yanıt verdi.

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu , dün mazbatasını alarak resmen göreve başladı. İBB Başkanı İmamoğlu , göreve başlamasının ardından ilk iş olarak Atatürk tablosunu yeniden makamındaki duvara astı.

Atatürk tablosunun asılması İBB'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Çamlı , şu ifadeleri kullandı:

"Nerede o çift mavi göz! Resimde görülen, sert bakışlar altında medet uman garip bir vatandaş! 5 yıl sonunda vaad ettiğiniz İstanbullu bu mu?"

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI, ÇAMLI'DAN YANIT GELDİ

Çamlı 'nın bu paylaşımı tartışma yaratırken, çok sayıda Twitter kullanıcısı Çamlı 'ya tepki gösterdi.

AK Partili <a class='keyword' href='/ahmet-hamdi/' title='Ahmet Hamdi'>Ahmet Hamdi</a> Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı
Ahmet Hamdi Çamlı , Çamlı , Mustafa Kemal Atatürk , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Politika , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:58 Kaymakam Kazez'den köy ziyaretleri
10:58 Vali Aksoy, muhtarlarla bir araya geldi
10:58 Eşini meyve bıçaklarıyla öldürmeye çalışan kocanın davası
10:58 OHAL başvurularının 77 bin 900'ü karara bağlandı
10:55 Hakkari'de şehit uğurlama töreni
10:55 İmamoğlu, mesaisine başladı
10:54 Talas'ta zabıtadan market ve pazar denetimi