Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

AK Partili Akbaşoğlu: "Biz IMF'ye muhtaç olmadık, olmayacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD'de korona virüs nedeniyle 34 bin dolara tedavi olunurken Türkiye'de tüm vatandaşlara tedavinin ücretsiz olduğunu belirterek, "Bizim tüm politikalarımız milli ve yerlidir, kendine yeten politikalardır.

16.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:01
AK Partili Akbaşoğlu:
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD'de korona virüs nedeniyle 34 bin dolara tedavi olunurken Türkiye 'de tüm vatandaşlara tedavinin ücretsiz olduğunu belirterek, "Bizim tüm politikalarımız milli ve yerlidir, kendine yeten politikalardır. Biz IMF'ye muhtaç olmadık, olmayacağız. Bu, Türkiye'nin başarısını göstermektedir. Biz bize yeteriz"

dedi.

TBMM'de Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye, sosyal devletin en güzel örneklerini tüm dünyaya sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı karar gereği 83 milyon vatandaşımızın hepsi Covid-19 tedavisi noktasında sosyal güvence altına alınmıştır. Ücretsiz şekilde tedavi imkanı sunulmuştur. ABD'ye baktığınızda 34 bin dolara tedavi olunurken, Türkiye'de tüm vatandaşlarımıza bu tedavi ücretsizdir. Dünyanın en demokratik ve sosyal devlet ilkelerini bir kutup yıldızı gibi bütün insanlığa örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyan büyük bir yönetim biçimi ortaya koyan devletimiz ile övünmeniz lazım. Yurt dışındaki şatolardan emir alanlar bunu anlama kabiliyetine maalesef sahip değiller. Biz milletimizin emrinden asla çıkmayız. Bize göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bizim tüm politikalarımız milli ve yerlidir, kendine yeten politikalardır. Biz IMF'ye muhtaç olmadık, olmayacağız. Bu, Türkiye'nin başarısını göstermektedir. Biz bize yeteriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Türkiye, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
’Yazın 2 ay okullar açık olacak’ dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
10 Nisan’daki görüntülerin tekrarlanmaması için Bakanlık bu kez erken davrandı Haberler
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için Bakanlık bu kez erken davrandı
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Haberler ›› Politika ››AK Partili Akbaşoğlu: 'Biz IMF'ye muhtaç olmadık, olmayacağız' - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

16:28: Manisa'da bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Haberler 16:28: Başkent'te vidanjör 6 otomobili biçti - Haberler 16:28: 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:26: Baba ile oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler 16:24: Fransa Tabipler Birliği Macron'un kararına karşı çıktı: "Karar mantıksız" - Haberler 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış