AK Partili Alpay Özalan'dan CHP'li Mahir Başarır'a: Top Desem, 'Bomba' Diye Karakola Verir

TBMM'de CHP'li Ali Mahir Başarır ile AK Parti milletvekili Alpay Özalan arasında gerginlik yaşandı. Başarır, kürsüde konuştuğu sırada kendisine laf atan AK Partili Özalan'a "Alpay kardeşim, sen sürekli kale arkasında ısınıyorsun, çık buradan konuş, çık. Ama ekonomiyi konuşuyoruz. Şimdi sana mikro desem aklına fırın gelir, makro desem aklına market gelir." diye seslendi. Özalan ise CHP'li isme, "Ben de kendisine 'top' desem, o da gider 'bomba' diye karakola verir. " diye cevap verdi.

SÖZ DÜELLOSU GÜLÜMSETTİ

TBMM'de CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Parti sıralarından kendisine yönelik sözler sarf eden Alpay Özalan'ı kürsüye davet etti. İki vekil arasında yaşanan söz düellosu ise Meclis'i bir nebze de olsa gülümsetti.

Zaman zaman kavgaların yaşandığı TBMM'deki bütçe görüşmelerinde dün bu kez de CHP'li Ali Mahir Başarır ile AK Partili Alpay Özalan arasındaki polemik konuşuldu.

'MİKRO DESEM AKLINA FIRIN GELİR'

CHP Milletvekili Başarır, kürsüde konuştuğu sırada kendisine laf atan AK Partili Alpay Özalan'a "Alpay kardeşim, sen sürekli kale arkasında ısınıyorsun, çık buradan konuş, çık. Ama ekonomiyi konuşuyoruz, ama bütçeyi konuşuyoruz. Şimdi ben sana mikro desem aklına fırın gelir, makro desem aklına market gelir. Çık kardeşim, buradan konuş, anlat, anlat. Laf atmayın" sözleriyle seslendi.

CHP'li Ali Mahir Başarır

"TOP DESEM 'BOMBA' DİYE KARAKOLA GİDERSİN"

CHP'li hatibin kendisine yönelik sözlerine yerinden söz alarak cevap veren Özalan ise hayatı boyunca ilk 11'de oynadığını ve 150'den fazla Milli Takım formasını giydiğini söyleyerek kale arkasında ısınmadığını ifade etti. Özalan, Başarır'ın kendisine yönelik "mikro desem aklına fırın gelir" sözlerine ise "Ben de kendisine 'top' desem, o da gider 'bomba' diye karakola verir. Yine 'ısınma turları' dedi, doğrudur. Çıkıp orada zaman gelince konuşacağım." diyerek cevap verdi.

AK Partili Alpay Özalan