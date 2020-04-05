Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Partili Arslan: "Sosyal mesafeyi korumaya, evde kalmaya özen gösterelim"

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, "Çocuklarımızın okulda şen şakrak eğitim gördüğü, büyüklerimizin parklarda güneşlendiği, esnafımızın huzurla kepenk açtığı bir Ankara'ya, Türkiye'ye en kısa zamanda kavuşacağımıza inanıyorum.

05.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:02
AK Partili Arslan:
AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, "Çocuklarımızın okulda şen şakrak eğitim gördüğü, büyüklerimizin parklarda güneşlendiği, esnafımızın huzurla kepenk açtığı bir Ankara'ya, Türkiye 'ye en kısa zamanda kavuşacağımıza inanıyorum. Yeter ki bu süreçte sosyal mesafeyi korumaya, evde kalmaya özen gösterelim" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arslan, sosyal medya hesabından korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Arslan, "Bu sınavı da hep birlikte başarıyla atlatacağız. Çin kaynaklı korona virüs tahminlerin ötesinde bir hızla dünyaya yayıldı. Bu hafta itibarıyla virüsün 81 ilimizde görülmesine paralel olarak alınan önlemler ülke geneline yansıdı. Virüs ne kadar hızla yayılırsa yayılsın hem Türkiye'de hem dünyanın birçok ülkesinde kaynaklar ilaç bulma ümidiyle seferber edildi. İnanıyorum ki çok kısa bir sürede bu illetin aşısı bulunacak, geliştirilecek. Bizim o zamana kadar korona virüsün yayılmasını olabildiğince engellememiz gerekiyor. Korona virüsü ırk, dil, din, renk ayrımı gözetmeden her devlete, her millete saldırıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın salgından en ağır şekilde etkilenen İspanya ve İtalya'ya sırtlarını döndüğünü kaydeden Arslan, "Avrupa, bu ülkeleri problemleriyle baş başa bıraktılar. Bu ülkelere yardım elini uzatanlar ise NATO ve Türkiye oldu. Rusya ve Çin'in ise Avrupa Birliği'ndeki salgın kaynaklı bu siyasi çözülmeyi kendilerine nüfus alanı olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Salgın Avrupa Birliği projesinin de erozyona uğradığını gösteriyor" dedi.

"Bu salgın karşısında şu ana kadar gayet iyi bir sınav verdik"

Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye, korona virüsün Çin sınırlarını aşıp artık dünyaya yayılmaya başladığı an gerekli tedbirleri aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her bir kademesindeki yetkililer gerekli tedbirleri aldı, almaya da devam ediyor. Bu salgın karşısında şu ana kadar gayet iyi bir sınav verdik. Aşama aşama kara sınırlarımızı kapattık. Yurt dışında bulunan insanlarımızı da mağdur etmedik. Tahliyeye ihtiyacı olan vatandaşlarımızı memleketlerine getirince hava trafiğini kapattık."

Arslan, "Tüm dünyayı etkileyen bu sınavı hep birlikte başarıyla atlatacağız. Korona virüsünün henüz ilacı bulunamadı. Sabırlı olacağız. Çocuklarımızın okulda şen şakrak eğitim gördüğü, büyüklerimizin parklarda güneşlendiği, esnafımızın huzurla kepenk açtığı bir Ankara'ya, Türkiye'ye en kısa zamanda kavuşacağımıza inanıyorum. Yeter ki bu süreçte sosyal mesafeyi korumaya, evde kalmaya özen gösterelim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Ankara, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››AK Partili Arslan: 'Sosyal mesafeyi korumaya, evde kalmaya özen gösterelim' - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı

Son Dakika Politika Haberleri

16:23: Araçların kapı kollarına dokunan kişi polisi harekete geçirdi - Haberler 16:20: Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı - Haberler 16:18: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan korona virüs riskine karşı 14 kuralı videosu - Haberler 16:18: Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Haberler 16:12: Korona şüphesiyle tedavi gören şahıs polisi alarma geçirdi - Haberler 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 13:59: Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler