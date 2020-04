AK Partili Arslan: "Sosyal mesafeyi korumaya, evde kalmaya özen gösterelim"

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, "Çocuklarımızın okulda şen şakrak eğitim gördüğü, büyüklerimizin parklarda güneşlendiği, esnafımızın huzurla kepenk açtığı bir Ankara'ya, Türkiye 'ye en kısa zamanda kavuşacağımıza inanıyorum. Yeter ki bu süreçte sosyal mesafeyi korumaya, evde kalmaya özen gösterelim" dedi.AK Parti Ankara Milletvekili Arslan, sosyal medya hesabından korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Arslan, "Bu sınavı da hep birlikte başarıyla atlatacağız. Çin kaynaklı korona virüs tahminlerin ötesinde bir hızla dünyaya yayıldı. Bu hafta itibarıyla virüsün 81 ilimizde görülmesine paralel olarak alınan önlemler ülke geneline yansıdı. Virüs ne kadar hızla yayılırsa yayılsın hem Türkiye'de hem dünyanın birçok ülkesinde kaynaklar ilaç bulma ümidiyle seferber edildi. İnanıyorum ki çok kısa bir sürede bu illetin aşısı bulunacak, geliştirilecek. Bizim o zamana kadar korona virüsün yayılmasını olabildiğince engellememiz gerekiyor. Korona virüsü ırk, dil, din, renk ayrımı gözetmeden her devlete, her millete saldırıyor" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın salgından en ağır şekilde etkilenen İspanya ve İtalya'ya sırtlarını döndüğünü kaydeden Arslan, "Avrupa, bu ülkeleri problemleriyle baş başa bıraktılar. Bu ülkelere yardım elini uzatanlar ise NATO ve Türkiye oldu. Rusya ve Çin'in ise Avrupa Birliği'ndeki salgın kaynaklı bu siyasi çözülmeyi kendilerine nüfus alanı olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Salgın Avrupa Birliği projesinin de erozyona uğradığını gösteriyor" dedi."Bu salgın karşısında şu ana kadar gayet iyi bir sınav verdik"Arslan, şunları kaydetti:"Türkiye, korona virüsün Çin sınırlarını aşıp artık dünyaya yayılmaya başladığı an gerekli tedbirleri aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her bir kademesindeki yetkililer gerekli tedbirleri aldı, almaya da devam ediyor. Bu salgın karşısında şu ana kadar gayet iyi bir sınav verdik. Aşama aşama kara sınırlarımızı kapattık. Yurt dışında bulunan insanlarımızı da mağdur etmedik. Tahliyeye ihtiyacı olan vatandaşlarımızı memleketlerine getirince hava trafiğini kapattık."Arslan, "Tüm dünyayı etkileyen bu sınavı hep birlikte başarıyla atlatacağız. Korona virüsünün henüz ilacı bulunamadı. Sabırlı olacağız. Çocuklarımızın okulda şen şakrak eğitim gördüğü, büyüklerimizin parklarda güneşlendiği, esnafımızın huzurla kepenk açtığı bir Ankara'ya, Türkiye'ye en kısa zamanda kavuşacağımıza inanıyorum. Yeter ki bu süreçte sosyal mesafeyi korumaya, evde kalmaya özen gösterelim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA