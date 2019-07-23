Haberler» Güncel» Haber

AK Partili Avcı: CHP'li başkan belediyeye akrabalarını atadı (2)

O PARADAN VAZGEÇTİKaraburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin, meclis kararıyla belediye şirketine müdür olarak atanması ve 8 bin liralık başkanlık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı almasına olanak sağlayan kararın kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından, geri adım attı.

23.07.2019 19:46 AK Partili Avcı: CHP'li başkan belediyeye akrabalarını atadı (2)

O PARADAN VAZGEÇTİ
Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin, meclis kararıyla belediye şirketine müdür olarak atanması ve 8 bin liralık başkanlık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı almasına olanak sağlayan kararın kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından, geri adım attı. Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Huzur hakkı' adı altında ödenen parayı almayacağını belirtti. Girgin'in şirketten ücret almayacağına yönelik kararının, gelecek ay yapılacak olan belediye meclis toplantısında görüşüldükten sonra, kesinleşeceği belirtildi.

İZMİR,



Cumhuriyet Halk Partisi, Karaburun, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
20:53   EGEÇEP'ten 'Hasankeyf sular altında bırakılmasin' çağrısı
20:52   Son dakika! ABD'den kritik açıklama: İkinci drone'u da düşürdük
20:51   İki kardeş 18 saat arayla öldü
20:51   Biga'da midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
20:50   ABD Senatosu Mark Esper'in Savunma Bakanlığını onayladı
20:49   Bursa'da Arap atları açık artırmayla satıldı
20:47   Samsun'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı