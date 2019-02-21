AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 16 Şubat akşam dikkat çeken bir olay yaşandı. AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, hamamdan çıkarak yaşları 16 ve 17 olan iki genci tekme tokat dövdü.

16 Şubat'ta saat 22.00 sularında AK Partili Başkan Kazım Sayın ikamet ettiği sitenin hamamında bulunurken, aynı binada ikamet eden 16 yaşındaki A.K. ile 17 yaşındaki arkadaşı E.Y. içeride kimsenin olmadığını düşünerek hamama girdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

İddialara göre, bu esnada Sayın, hamama giren 16 yaşındaki A.K. ile 17 yaşındaki E.Y.'ye tepki gösterdi. Sonrasında çıkan tartışma hamamın dışına da taştı ve kavgaya dönüştü.

Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gençleri döven kişinin Sayın olduğu iddia edildi.

Sağda Kazım Sayın

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Odatv'de yer alan habere göre; kavga sonrasında Sayın ile A.K. ve E.Y. Aliağa Devlet Hastanesi'nden karşılıklı darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldular.

DAHA SONRA UZLAŞTILAR

Ancak, taraflar birbirleri hakkında şikayetlerini geri çekerek uzlaştılar. AK Partili Başkan Sayın'la aynı sitede oturan 16 yaşındaki A.K.'nin babasının ısrarı üzerine oğlunun şikayetini geri aldığı ve tarafların uzlaştığı öğrenildi.