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AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz

Katıldığı bir programda, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli olacaksınız ya da Trabzonlu, bizim dönemimizde böyle" ifadelerini kullanan AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a kendi partisinden de tepki geldi. AK Parti'li Cahit Özkan, "Kabul etmiyoruz. Kaldı ki kendisi ne imam hatiplidir ne de Trabzonludur" dedi.

19.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:17

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Üniversitesi'nde katıldığı 2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'ndaki yaptığı konuşmada söylediği "Bir makam sahibi olabilmek için ya Trabzonlu olacaksın ya da İmam Hatipli" sözlere, tepkiler sürüyor. Cümlesinin espri olduğunu dile getiren AK Parti'li Belediye Başkanı Yılmaz, Meclis'in de gündemine geldi.

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Yılmaz'ın sözlerini hatırlatan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti'ye mensup belediye başkanı ya da bürokratların her fırsatta Trabzonluları hedef gösteren açıklamalar yaptıklarını söyledi.

İYİ Partili Örs, "Esenler Belediye Başkanıyla başlayan, Kahramanmaraş Belediye Başkanıyla devam eden bu zincire bugün de Balıkesir Belediye Başkanı eklenmiştir. Bu son hadiseden sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Belediye başkanlarınızı, Trabzon'la ilgili konuşurken 1 kez değil, 61 kez düşünüp konuşmaları hususunda gerekli uyarıları vakit geçirmeden yapın" şeklinde konuştu.

AK PARTİ'DEN DE TEPKİ GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Örs'ün konuşması üzerine söz alarak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın öğrencilerle hasbihal ederken mizah sınırlarını aştığını ve Trabzonlu hemşehrileri üzdüğünü söyledi.

Cahit Özkan

"KENDİSİ NE İMAM HATİPLİDİR NE DE TRABZONLUDUR"

Özkan, "Kabul etmiyoruz. Kaldı ki kendisi ne imam hatiplidir ne de Trabzonludur, 1 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Trabzonlu hemşehrilerimize yapılan bu haksızlığı asla kabul etmediğimizi ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de TrabzonluBalıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu

AK Partili Başkan'ın

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