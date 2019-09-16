Haberler » Güncel » Haber

AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar makam araçlarını toplattı

AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tasarruf tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin makam araçlarını toplattı. Başkan Çınar, "Ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

16.09.2019 14:30

Sözcü'nün haberine göre; Malatya'nın AK Partili Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatı sonrasında tasarruf tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin makam araçları toplatıldı.

31 MART SONRASI TASARRUF TEDBİRLERİ ALINDI

Tasarruf tedbirleriyle belediyeye ek gelir sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra başlattığımız tasarruf tedbirleri kapsamında ki uygulamalarımızı sürdürmekteyiz."dedi.

"EK GELİR SAĞLAYACAK YÖNTEMLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Çınar açıklamasında "Bu kapsamda belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin araçlarını toplayarak araç parkımıza çektik. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına başlattığımız bu tür tedbirlerle makam aracı sayısını azaltırken, belediyemize ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar makam araçlarını toplattı

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30 Jandarmadan öğrencilere ziyaret
15:30 Niğde'den kısa kısa
15:30 Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
15:30 Kulp'taki terör saldırısı
15:30 Erbaa ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
15:30 Konya lastiği patlayan tur otobüsü, dereye uçtu 3 yaralı
15:30 Denize atık su dökmeye 18 bin lira ceza