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AK Partili Bayram, koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını açıkladı.

30.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:31
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını açıkladı.
Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin almış olduğu ekonomik destek paketlerine toplumsal dayanışma adına katkıda bulunmak amacıyla 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını belirtti.
Herkesin katkısını beklediğini ifade eden Bayram, "Gün birbirimize sahip çıkma, birbirimize kenetlenme günüdür. Hijyen kurallarına uyalım. Evimizde kalalım. Allah'ın izniyle de bu salgını hep beraber atlatalım." dedi.
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AK Partili Bayram, koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Serkan Bayram, Milletvekili, AK Parti, Güncel

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AK Partili Bayram, koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı
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