AK Partili bazı milletvekilleri, Başbuğ, Çiçek ve Okumuş hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Partili bazı milletvekilleri, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek ve MHP'li eski milletvekili Nazif Okumuş hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanaldında, 26 Haziran 2009'da TBMM Genel Kurul'nda kabul edilen 'askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak' şeklindeki yasa teklifinin altında imzası bulunan AK Partili milletvekillerinin araştırılmasını istedi. Başbuğ konuşmasında ayrıca "Kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine harekete geçen yasa teklifinin altında imzası bulunan AK Partili milletvekilleri, Cuma günü İlker Başbuğ hakkında Anayasa'nın ilgili maddesini ihlal etmekten suç duyurusunda bulunacak.

Öte yandan AK Partili milletvekilleri, İlker Başbuğ'un sözlerine benzer açıklamalarda bulunan CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek ve MHP eski Milletvekili Nazif Okumuş hakkında da suç duyurusunda bulunacak.

TBMM Başkanlığı'nın da Meclis adına bu kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunabileceği öğrenildi.