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AK Partili Bekle, Konak'taki mescidi ibadete açtı

İzmir'in Konak ilçesinde, Şehit Ömer Halisdemir Kız İmam Hatip Lisesine yaptırılan mescit, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle tarafından dualarla ibadete açıldı.

25.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:14 AK Partili Bekle, Konak'taki mescidi ibadete açtı
'in ilçesinde, Şehit Ömer Halisdemir Kız İmam Hatip Lisesine yaptırılan mescit, AK Parti İzmir Cemal Bekle tarafından dualarla ibadete açıldı.

Konak ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Kız İmam Hatip Lisesine, Durmuş Akkuş'un yaptırdığı mescit tamamlandı. Mescit, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin katıldığı programla dualarla ibadet açıldı. Açılış esnasında öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programda, mescidin yapılmasına öncülük eden Durmuş Akkuş'a ve Kuran'a Hizmet Derneği yetkilisine İzmir Milletvekili Cemal Bekle tarafından plaket takdim edildi.

Mescit açılışına ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı. - İZMİR

Milletvekili, İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: İHA

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