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AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı

Güngören Belediyesi'nde bir başkan yardımcısı, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma" cezası verdi. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner de fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Davamız adına utanç verici bir uygulama. Gereği acilen yapılmalı" dedi.

05.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:50

AK Partili'li eski milletvekili Mehmet Metiner, Belediyesi'nde çalışan bir kişiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildiğini aktardı.

AK Parti'li eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından, AK Parti'li Güngören Belediyesi'nde yaşanan olayı paylaştı.

"HER GÖRDÜĞÜNÜN ÖNÜNDE KALKMA CEZASI VERİLİYOR"

Metiner, AK Parti İlçe Başkanlığında yaşandığını belirttiği olaya ilişkin, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.

"ACİLEN GEREĞİ YAPILMALI"

"Davamız adına utanç verici bir uygulama… Gereği acilen yapılmalı…" diyen Metiner, AK Parti'li belediye çalışanının bir sandalyede otururken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı

Mehmet Metiner, Güngören, AK Parti, Güncel


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