AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mehmet Metiner tarafından gündeme getirilen Güngören Belediyesi'ndeki bir işçiye verilen cezanın görüntüsüne sert çıktı.

AK Partili'li eski milletvekili Mehmet Metiner, Güngören Belediyesi'nde çalışan bir işçiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildiğini aktardı. Pek çok kişinin tepki gösterdiği olaya Melih Gökçek de isyan etti.

"DERHAL İSTİFA ETTİRİLMELİ YA DA ATILMALI"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde nöbet tutturmak ne demek? Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum. Bu adam derhal Güngören Belediyesi'nden istifa etmeli, istifa etmiyorsa atılmalı. Acilen sonuç bekliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'li eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından, AK Parti'li Güngören Belediyesi'nde yaşanan olayı paylaştı. Metiner, AK Parti İlçe Başkanlığında yaşandığını belirttiği olaya ilişkin, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.