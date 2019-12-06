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AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Güngören Belediyesi'nde bir başkan yardımcısının belediyede çalışan bir şoföre "belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma" cezası verdiği olaya sert tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu. Gökçek, " Bu adam istifa etmeli, istifa etmiyorsa atılmalı" dedi.

06.12.2019 01:09 | Son Güncelleme: 06.12.2019 01:17

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mehmet Metiner tarafından gündeme getirilen Belediyesi'ndeki bir işçiye verilen cezanın görüntüsüne sert çıktı.

AK Partili'li eski milletvekili Mehmet Metiner, Güngören Belediyesi'nde çalışan bir işçiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildiğini aktardı. Pek çok kişinin tepki gösterdiği olaya Melih Gökçek de isyan etti.

"DERHAL İSTİFA ETTİRİLMELİ YA DA ATILMALI"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde nöbet tutturmak ne demek? Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum. Bu adam derhal Güngören Belediyesi'nden istifa etmeli, istifa etmiyorsa atılmalı. Acilen sonuç bekliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'li eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından, AK Parti'li Güngören Belediyesi'nde yaşanan olayı paylaştı. Metiner, AK Parti İlçe Başkanlığında yaşandığını belirttiği olaya ilişkin, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.

AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalıAK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı

AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın

Melih Gökçek, Güngören, Ankara, Güncel


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