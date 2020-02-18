AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kararına rdından önemli açıklamalarda bulundu.

Yargı kararının her şeyin üzerinde olduğunu belirten Turan, "İşimize geldiğinde 'doğru', işimize gelmediğinde 'yanlış' deme lüksümüz yok. Ancak Gezi olaylarında yaşanan Vandalizm'i, saldırganlığı, terör örgütünün açılan sözde flamalarını unutamayız." diye konuştu.

"MİLLETİN VİCDANINDA MAHKUMİYETTİR"

Kararın, Gezi Parkı olaylarını, tarihe düşülen kara bir leke olmaktan çıkarmayacağını söyleyen Turan, "Gezi davasında delil yetersizliği gibi hukuksal konulardan dolayı karar verilse de milletin vicdanındaki yeri mahkumiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, o dönem gerek ekonomik gerekse toplumsal anlamda ciddi yaralar aldığını vurgulayan Turan, "Reform süreçlerini yavaşlatan Gezi olayları yaşanmasaydı, Türkiye bugün farklı gündemleri konuşuyor olacaktı. Gezi olayları başarıya ulaşsaydı, hükümetlerin sokakta kurulacağı bir dönem yaşayacaktık. Bunu Mısır ve benzeri ülkelerde gördük. Bu karar, bunları bize unutturmayacak." diye konuştu.

"DAVA SÜRECİ HENÜZ TAMAMLANMADI"

Mahkeme kararının FETÖ'nün desteğini, dış güçlerin para transferini, yabancı yayın kuruluşlarının algı oyunlarını aklayamayacağını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Bu konudaki duruşumuz nettir. Kararı olumlu ya da olumsuz bulmaktan ziyade, yaşananların bir hak aramaktan, bir çevre duyarlılığından fazlası olduğu, başka niyetlere hizmet ettiği herkesin malumudur. Mahkeme kararı kimi zaman vicdanlarda yer bulur kimi zaman yer bulmaz. Dava süreci henüz tamamlanmadı. İtiraz hakkı var. Kaldı ki beraat kararları, suçun olmadığı yönünde değil, delil yetersizliğine dayandırıldı."

9 SANIK BERAAT ETTİ, FİRARİLERİN DOSYASI AYRILDI

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Sanıklar tüm suçlardan beraat etti. Tutuklu tek sanık Osman Kavala'ya tahliye kararı çıktı. İçlerinde Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin de bulunduğu 7 firari sanığın dosyası ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 2013 yılında Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların sökülerek yerine askeri kışla yapılmak istenmesina karşı başlayan ve dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılan eylemlerin ardından ilk soruşturma o dönem anayasal suçlara bakan savcı Muammer Akkaş tarafından başlatıldı. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından görevden alınarak hakkında FETÖ soruşturması başlatılan Akkaşyurt dışına kaçtı. 2013 yılında rafa kaldırılan Gezi soruşturması 4 yıl sonra FETÖ'cü savcının hazırladığı dosya üzerinden yeniden açıldı. Gezi parkı davasında sanıklar, "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılandı. İddianamede 746 müşteki yer aldı.