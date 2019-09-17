AK Partili Nurettin Canikli: FETÖ, taraftarlarına 'Zina edebilirsiniz' talimatı verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Önder Gençlik Buluşması Programı'na katılarak gençlerle bir araya geldi. Canikli burada yaptığı konuşmada FETÖ terör örgütüne ilişkin "Çok af edersiniz, özür diliyorum FETÖ taraftarlarına, 'Gerektiği zaman zina edebilirsiniz' fetvası verdi" ifadelerini kullandı.

Ok ve yayı eline alarak üç ok atışı yapan Canikli, ardından söyleşide öğrencilerini sorularını yanıtladı.

Yaptığı konuşmada ortaokul ve imam hatip yıllarına değinen Canikli, "1974 yılında başladık eğitime. Ortaokuldan sonra orta kısımlar kapalıydı. İmam hatibe başlamadan önce orta son sınıftayken çok iyi hatırlıyorum, o sıradanlığın getirdiği her türlü olumsuzluğu da taşıyorduk. Sigara içmek, sıradanlığın getirdiği ne kadar olumsuzluk varsa o yıllarda onlarla iç içeydik. Daha ötesine giden sürecin de başlangıcıydı. Bu sadece benim için geçerli değil, birçok arkadaşımızın da benzer ortamı yaşadığını gördüm. Hatta başladıktan bir yıl süre içeresinde uyum olarak bu kötü alışkanlıkların çoğu azalarak devam etti. 2. sınıftan sonra tamamen bitti zaten. Sonra yaradılış gayesini biz kavramaya başladık. Bu imam hatip sayesinde oldu. Elbette Allah'ın takdiri ama öncesindeki şartlarda devam etmiş olsaydım çok büyük ihtimalle o karanlık denizde kaybolup gidecektim" dedi.

FETÖ'DEN ZİNA YAPABİLİRSİNİZ FETVASI

Canikli, FETÖ'nün haramı helal, helali de haram kıldığını belirterek, "FETÖ'nün elebaşı ve bu şekilde İslam'ı öğrenenler hiçbir şekilde sorgulama imkanına sahip değillerdir. Ama imam hatipli her zaman her ortamda kendi doğru bildiklerini, kendisine verilenleri sorgulamıştır. Ama FETÖ ve benzeri yapılarda taraftarlar elebaşlarının kendilerine söylediklerini sorgulama, değiştirme, düzeltme imkanına sahip değillerdir. Çünkü İslam'ı orijinal kaynaklarından öğrenmemiştir, çünkü İslam'ı elebaşının kendisine aktardıkları ile öğrenmiştir. Onun için bakın FETÖ elebaşı taraftarlarına daha sonra haramı helal kıldı, helali haram kıldı. Dedi ki, 'Gerektiği zaman namazı terk edebilirsiniz' böyle fetvalar verdi. 'İçki içebilirsiniz' dedi. FETÖ elebaşı taraftarlarına bu talimatı verdi. Hatta çok af edersiniz, özür diliyorum taraftarlarına, 'Gerektiği zaman zina edebilirsiniz' fetvası verdi" diye konuştu.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖNÜNÜN AÇILMASI AYNI DÖNEME DENK GELİR"

Canikli, 15 yıl kapalı kalan imam hatip liselerinden dolayı ülkede büyük bir eksiklik yaşandığını belirterek, "FETÖ terör örgütünün önünün açılması da aynı döneme gelir. İmam hatip okulları kapatıldı, yani çocuklarına dini eğitim aldırmak isteyen muhafazakar ailelerin çocuklarını gönderebilecekleri bir okul kalmadı. FETÖ geldiği için, FETÖ'yü çıkardılar. FETÖ bu açığı kapatmak için 'ben varım' dedi. Yani muhafazakar ailelere, 'Çocuklarınızı bana gönderin, ben onlara sizin istediğiniz İslami eğitimi vereceğim' dedi. Daha önce imam hatip okullarına giden bütün çocuklar hepsi FETÖ'nün okullarına yönlendi. Bütün altın kuşak heba edildi FETÖ örgütü tarafından. Gençler, harp okullarında, üniversitelerde, kamuda FETÖ tarafından mankutlaştırıldı ve tamamen ortadan kaldırıldı. 15 yılda FETÖ'nün etkisiz hale getirdiği, FETÖ terör örgütünün etkisiz hale getirdiği bu 15 yıllık eksik kuşağın eksikliğini her zaman hissettik, hissediyoruz. İmam hatipler kapatıldı, çocuklarını gönderemediler, sonra bütün muhafazakar aileler çocuklarının oraya gitmesine yönlendi. FETÖ okullarına gidilmesinin önü açıldı, oraya yönlendiler. Yaşadığımız sorunların, yani son dönemlerde, son yıllarda yaşadığımız sorunlar, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere yaşadığımız sorunların altında yatan nedenlerden bir tanesi budur. Yani 28 Şubat sürecinde, 1997 yılında imam hatiplerin kapatılarak FETÖ terör örgütüne insan kaynağı oluşturacak bir yapıya dönüştürülmesidir. Hem parasal kaynak hem insan kaynağı. Bu çocuklar çünkü harp okullarında da, yine darbe teşebbüsüne katılan subayların önemli bir bölümü. Bir başka ifade ile imam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü onu yapacak olan altın kuşak, altın gençlik imam hatip okullarında bağımsız özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı" ifadelerini kullandı.