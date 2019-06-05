AK Partili Çelebi vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, vatandaşlarla bayramlaştı. Eleşkirt
ilçesine gelen Çelebi
, AK Parti
İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerin bayramlarını kutladı. Çelebi
, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Ramazan Bayramı
küskünlerin barıştığı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği gündür. Bu vesile ile tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı
'nı kutluyorum." dedi.
Programa, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın
, AK Parti Eleşkirt
İlçe Başkanı Ergün Tenekeci ve vatandaşlar ile partililer katıldı.
Kaynak: AA
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