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AK Partili Çelik: "İsrail'in demografiyi değiştirme eylemini kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in işgali altındaki topraklarda yeni yerleşim birimlerine onay vermesine ilişkin, "Bu kanunsuz yerleşimlerde konut yapılması için koyulan her tuğla yeni bir şiddet eylemidir.

06.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:24 AK Partili Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in işgali altındaki topraklarda yeni yerleşim birimlerine onay vermesine ilişkin, "Bu kanunsuz yerleşimlerde konut yapılması için koyulan her tuğla yeni bir şiddet eylemidir. İsrail'in demografiyi değiştirme amaçlı bu şiddet eylemlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 342 yeni konutun inşa edilmesine onay vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kararı, hukuku hiçe sayan yeni bir şiddet politikası olarak nitelendiren Çelik, şunları kaydetti:
"Bu kanunsuz yerleşimlerde konut yapılması için koyulan her tuğla yeni bir şiddet eylemidir. İsrail'in demografiyi değiştirme amaçlı bu şiddet eylemlerini kınıyoruz. Bu yerleşim adımlarının hepsi uluslararası hukuka aykırıdır. Atılan her adım iki devletli çözümü savunan uluslararası toplumun iradesine aykırıdır. Uluslararası toplumun İsrail'in şiddet eylemlerine daha güçlü karşılıklar vermesi gerekir."

AK Parti, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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