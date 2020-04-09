Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Partili Çelik: Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden ülkelere sağlık malzemesi yardımıyla ilgili, "Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor.

09.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:05
AK Partili Çelik: Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye 'nin koronavirüsle mücadele eden ülkelere sağlık malzemesi yardımıyla ilgili, "Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki pek çok siyasetçinin, "Türkiye'nin Balkanlar'da artan nüfuzunu engellemek gerekir" dediğini hatırlattı. Türkiye'nin Balkanlarla tarihi bağlarını bilmeyen bu siyasetçilerin siyasi cehaletle konuştuğunu kaydeden Çelik, "Şimdi ise Balkanlar'ı kendi haline terk ettiler. Türkiye ise orda" dedi.

'TÜRKİYE BALKAN ÜLKELERİNE YARDIM ULAŞTIRIYOR'

Çelik, bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlarla ilgili tek hedefinin Türkiye'nin etkisini kırmak üzerine kurulu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar'ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor. Türkiye'nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz. Güçlü Avrupa devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor."

'BUGÜNLER DE GEÇECEK'

Türkiye'nin insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ettiğini vurgulayan Çelik, NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülkenin de Türkiye olduğunu belirtti. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir kere daha küresel vicdanın kalbi Türkiye'de atıyor. Dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye'ye teşekkür ederken, içimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor. Türkiye aleyhine propaganda bu zihniyetten türüyor. 'Türkiye'ye kötülük yapma yarışı' bunların tek duygusu haline gelmiş durumda. Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz. Tedbirlere uyarak, hayata sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bugünler de geçecek. Geriye gurur verici iyiliklerle anılanlar ve kötülükleriyle baş başa olanlar kalacak."


Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Avrupa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
Haberler ›› Güncel ››AK Partili Çelik: Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber 12:50: Elinde kalan 10 bin maskeyi vatandaşa dağıttı - Haber 12:50: Ödemişli simitçiden ihtiyaç sahiplerine destek - Haber 12:50: Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı - Haber 12:50: İstanbul'un iki yakası arasındaki araç geçişi yüzde 52 azaldı - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber