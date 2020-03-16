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AK Partili Çelik: Virüse karşı tedbirleri uygulamak sorumluluğumuzdur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

16.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:32
AK Partili Çelik: Virüse karşı tedbirleri uygulamak sorumluluğumuzdur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, virüsle mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanların yaptığını bildirdi. Virüsle mücadelenin hem tedbirleri uygulamak hem de hayatın gerçek değerlerini akılda tutarak insanlığı yüceltmekle olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "Tüm insanlık bir sınavdan geçiyor. Gezegenimiz küçük bir köy artık. Her insanın kaderi diğerine bağlı. En yakınımızın hayatına gösterdiğimiz özen, tüm insanları etkiliyor. Bu sınavdan tedbirleri uygulayarak geçmeliyiz. Tedbirleri uygularken ruhsuz, mekanik, panik içinde bir dünya kurmak değil yapılması gereken. Her bir vatandaşımızla olduğu gibi insanlığın her bir ferdiyle ortak sorumluluğu paylaşarak daha çok iyilik, daha çok insani değer ve daha çok dayanışma üretmektir aslolan. Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Tedbirleri uygulamanın insani değerleri yüceltmek, herkesi birbirine bağlayan morali diri tutmak, birbirimizle olan derin bağımıza saygı göstermekle ele ele yürümesi gerektiği unutulmamalı."


Kaynak: DHA

Etiketler : Ömer Çelik, AK Parti, Twitter, Güncel

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