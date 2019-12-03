Haberler » Güncel » AK Partili Cemal Bekle'den şiddete uğrayan doktora ziyaret - Haber

AK Partili Cemal Bekle'den şiddete uğrayan doktora ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezinde, ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişinin saldırısına uğrayan doktoru ziyaret ederek, "Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız.

03.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:06AK Partili Cemal Bekle'den şiddete uğrayan doktora ziyaret
AK Parti Milletvekili Cemal Bekle, ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezinde, ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişinin saldırısına uğrayan doktoru ziyaret ederek, "Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sağlık çalışanları ve özellikle hekimlere yönelik şiddet ise hiç kabul edilemez" dedi.

Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezinde görevli doktor Ali Erhan Kiriş, geçtiğimiz günlerde ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişinin saldırısına uğramıştı.

Tepki çeken olay sonrası AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, doktor Kiriş'e geçmiş olsun ziyareti yaptı. Bekle'ye; İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Burak Öztop, AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, İzmir Halk Halk Sağlığı Başkanı Hakan Bayrakçı, Gaziemir İlçe Sağlık Müdürü Sunay Yılmaz da eşlik etti.

AK Partili Cemal Bekle, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade ederek, "1991'den beri Gaziemir'de insanlara şifa dağıtmak için çalışan Doktor Ali Erhan Kiriş arkadaşımızın darp edildiğini öğrendik ve üzüntüye boğulduk. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sağlık çalışanları ve özellikle hekimlere yönelik şiddet ise hiç kabul edilemez. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans diyorum ve son olarak şiddete maruz kalan Doktor Ali Erhan Kiriş'in yanında olduğumuzu hatırlatarak kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi. - İZMİR

Cemal Bekle, AK Parti, Gaziemir, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:31 Bursa bakan selçuk gençlerimizin yeteneklerinin ortaya çıkmasını önemsiyoruz, - Haber
15:31 Antalya miniklerden engelli yerine park eden araca ilginç ceza - Haber
15:31 Komisyon Başkanı Çelik: Aksaray olayı hayırlı bir sonuca vesile oldu - Haber
15:30 NASA'da görevli Türk bilim insanı, 'Derin uzayda bilim'i anlattı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:40:09