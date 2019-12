AK Partili Cemal Bekle'den şiddete uğrayan doktora ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezinde, ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişinin saldırısına uğrayan doktoru ziyaret ederek, "Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sağlık çalışanları ve özellikle hekimlere yönelik şiddet ise hiç kabul edilemez" dedi.Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezinde görevli doktor Ali Erhan Kiriş, geçtiğimiz günlerde ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişinin saldırısına uğramıştı.Tepki çeken olay sonrası AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, doktor Kiriş'e geçmiş olsun ziyareti yaptı. Bekle'ye; İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Burak Öztop, AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, İzmir Halk Halk Sağlığı Başkanı Hakan Bayrakçı, Gaziemir İlçe Sağlık Müdürü Sunay Yılmaz da eşlik etti.AK Partili Cemal Bekle, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade ederek, "1991'den beri Gaziemir'de insanlara şifa dağıtmak için çalışan Doktor Ali Erhan Kiriş arkadaşımızın darp edildiğini öğrendik ve üzüntüye boğulduk. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sağlık çalışanları ve özellikle hekimlere yönelik şiddet ise hiç kabul edilemez. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans diyorum ve son olarak şiddete maruz kalan Doktor Ali Erhan Kiriş'in yanında olduğumuzu hatırlatarak kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi. - İZMİR