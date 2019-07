AK Partili Dağ: Oylara ihanet edenleri ne tarih affeder ne de İzmirli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir 'de son günlerde CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili yaşanan tartışmaları hatırlatarak, "Bu durum hem hukuka aykırı hem de fecaat bir durumdur. Her ne şekilde olursa olsun, vatandaşlardan gördüğü teveccühe ve aldığı oylara ihanet edenleri ne tarih affeder ne de İzmirliler" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada kendisini belediye şirketine müdür olarak atayan ve maaş alan, gelen tepkiler üzerine müdürlükten istifa eden Karaburun Belediye Başkanı Girgin Erdoğan ile üniversite son sınıftaki oğlunu belediye şirketine 7 bin TL maaşla genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve korumasıyla birlikte gittiği iş yerinde ortağıyla tartışıp, bilgisayarı kırdığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıyan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'yı hatırlatarak, şunları ifade etti:"Belediye şirketleri, belediye kaynaklarının sağlıklı ve verimli kullanılması noktasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu nedenle şirketlerin yönetimi için görevlendirilen kişilerin özenle seçilmesi gerekmektedir. Son günlerde ise Karaburun ve Torbalı'da bu özenin gösterilmediği atamalar görmekteyiz. Bir tarafta Torbalı Belediye Başkanı üniversiteden henüz mezun bile olmamış oğlunu genel müdür yardımcılığına atadı ve bunu yaparken de o ilçedeki tüm gençleri güvenilmez ilan etti. Diğer tarafta ise Karaburun Belediye Başkanı kendisini genel müdür, akrabalarını ise üst düzey yönetici olarak görevlendirdi. Ardından gelen eleştirilere ise hiç çekinmeden, pişkince bir basın bildirisi ile tepki gösterdi. Tüm bunların yanında bir de Kemalpaşa Belediye Başkanı'nın, yanına bir kamu görevlisini alarak şahsi alacak-verecek meselesinin peşine düştüğünü gördük. Bu durum hem hukuka aykırı hem de fecaat bir durumdur. Her ne şekilde olursa olsun, vatandaşlardan gördüğü teveccühe ve aldığı oylara ihanet edenleri ne tarih affeder ne de İzmirliler."'TURİZM TOPLANTISINA KARDEŞİNİ GETİRDİ'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçen hafta turizmciler ile yaptığı toplantıda söylediği "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyor muşuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyor muşuz gibi yaşadık. Oysa İzmir bambaşka bir yaşam kalitesi veriyor" sözlerine tepki gösteren Dağ, Soyer'in turizm toplantısına kardeşi Onur Soyer'i getirdiğini ileri sürerek, şöyle dedi:"İzmir geçmişte gelişmişlik düzeyi açısından İstanbul ve Ankara ile kıyaslanan bir şehirdi. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İzmir'in turizmde bulunduğu konumu Bitlis ve Sivas örnekleri üzerinden ifade etmeye çalışması ve bunu yaparken de bu güzide şehirlerimize yönelik kırıcı bir dil kullanması gelinen noktayı özetlemekte. Bu aslında bir vizyon daralmasının da ispatıdır. İzmir, ülkemizin turizm potansiyeli en yüksek şehirlerinden biridir ve tarih boyunca da göstergeler hep bu durumu tasdik eder nitelikte olmuştur. Belediye Başkanı'nın kullandığı bu ifadeler, 15 sene içinde İzmir'de başta turizm olmak üzere ne denli başarısız olunduğunun itirafıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir taraftan 'Biz bu şehri iyi yönetemedik, profesyonel ligde oynarken alt liglere düştük' şeklinde bir itirafta bulunurken, bir taraftan da yeni rant yollarının önünü açmayı planladığına şahit oluyoruz. Turizm temsilcileriyle yapılan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kardeşinin de yer alması, Torbalı'daki gibi bir hadisenin Büyükşehir Belediyesi'nde de gerçekleşebilme ihtimalini akıllara getirmekte ve bunun altyapısının hazırlandığını düşündürmektedir."Dağ, İzmir'in geçen hafta belediyecilik adına üzücü bir hafta geçirdiğini kaydederek, şunları ifade etti:"31 Mart'ta yapılan yerel seçimden önce ve sonra buldukları her fırsatta adil yönetim anlayışından ve liyakat esaslı atamalardan bahseden bir CHP vardı. Ancak göreve geldikten bir süre sonra söylediklerinin tam tersini yapan bir CHP ile karşı karşıya kaldık. Bu durum, gözlerimizin içine baka baka yalan söylediklerinin kanıtı niteliğinde. Son günlerde yaşanan hadiselere baktığımızda, şehrimizin ne yazık ki ilçe belediyelerindeki usulsüzlükler ve nepotizmle ülke gündemini meşgul ettiğini görüyoruz."