Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AK Partili Doğruca'dan Karabağlar Belediyesine koronavirüs eleştirisi - Haberler

AK Partili Doğruca'dan Karabağlar Belediyesine koronavirüs eleştirisi

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar Belediyesinin koronavirüse karşı vatandaşlara yeterince hizmet vermediği eleştirisinde bulundu.

23.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:42
AK Partili Doğruca'dan Karabağlar Belediyesine koronavirüs eleştirisi
AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar Belediyesinin koronavirüse karşı vatandaşlara yeterince hizmet vermediği eleştirisinde bulundu.
Doğruca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve İzmir 'de koronavirüse karşı tam bir seferberlik ilan edildiğini anımsattı.
Belediyelerin kendi çaplarında çalışmalar yaparak, parklardaki bankları vatandaşların oturmaması için sökmeye, çöpleri ve yolları dezenfekte etmeye başladığını aktaran Doğruca, şunları kaydetti:
"Bu zor dönemde Karabağlar Belediyesi, ilçe sakinlerini kaderine terk etti. Bu hizmeti verirken bile ayrımcılık yaptılar. Bazı semtleri temizleyip, ilaçlarken, daha büyük bir kesimi kaderine terk ettiler. Böyle zor dönemlerden geçtiğimiz birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda hizmet noktasında neler yapabiliriz neler yapmamız gerekiyor vatandaşımızın gereksinimleri nelerdir düşünmek ve yapmak gerekiyor. Keşke Karabağlar Belediyesinde de bu noktada bir adım gayret ve çaba görebilseydik. Maalesef ne doğru dürüst bir bilgilendirme ne hijyenle ilgili tedbirler yeterince alınmadı. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının riskli olduğu yasaklandığı dönemde onlar için hizmet kurulabilirdi. Oysa 500 bin nüfuslu Karabağlar bu zor dönemde bundan daha fazlasını hak ediyor. Kendilerine 'bizim AK Partili belediyelerin hizmetlerine bakın utanın' diyeceğim fakat "siyaset yapıyor" diyecekler. Bunu dememeleri için kendi partilerinin iktidar olduğu Bornova Belediyesine bakıp, hizmet başlangıcı için örnek almalarını tavsiye ediyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Karabağlar, AK Parti, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haberler
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç

Son Dakika Güncel Haberleri

Samsun'dan kısa kısa - Haber Sivas'ta 'sosyal mesafeli' et kuyruğu - Haber Belediyele giren personelin ve vatandaşın ateşi ölçülüyor - Haber Dünya borsalarında 'koronavirüs' etkisi - Haber Kahramanmaraş'ta banklar kaldırıldı - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber
Loading