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AK Partili Durgut: Koronavirüs, sigara içenlerde 14 kat daha fazla görülüyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Eldeki vakalar incelendiğinde zatürreyle seyreden veya ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarının sigara içenlerde 14 kat daha fazla olduğu görülmüştür" dedi.

25.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:53
AK Partili Durgut: Koronavirüs, sigara içenlerde 14 kat daha fazla görülüyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Eldeki vakalar incelendiğinde zatürreyle seyreden veya ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarının sigara içenlerde 14 kat daha fazla olduğu görülmüştür" dedi.

AK Partili Durgut, yaptığı yazılı açıklamada, tütün ürünlerinin bağışıklık sistemini baskılayarak vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini zayıflattığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütünün nargile kullanımını yasaklanmasını önerdiğini kaydeden Durgut, "Bu önerilerin ışığında ülkemizde nargile kafelerin korona salgınını önleme kapsamında kapatılması çok yerinde bir müdahale olmuştur" dedi.

'ANALİZLER ÖNEMLİ İPUÇLARI VERİYOR'

Sigara içmenin parmakların dudakla temas etme sıklığı nedeniyle virüsün elden ağıza bulaşma ihtimaline de işaret eden Durgut, şunları kaydetti:

"Çin'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm ve zatürre vakaları ile ilgili analizler sigaranın ağırlaştırıcı rolü hakkında önemli ipuçları içeriyor. Eldeki vakalar incelendiğinde zatürreyle seyreden veya ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarının sigara içenlerde 14 kat daha fazla olduğu görülmüştür."

Durgut ayrıca, tütün ürünleri kullanımının koronavirüsten korunma konusunda büyük bir risk teşkil ettiğini, bu süreçte 171 sigara bırakma hattı ve birakabilirsin.org'dan destek alınabileceğini söyledi


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, AK Parti, Güncel

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