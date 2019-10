AK Partili Ethem Taş'tan yeni parti oluşumuna ilişkin açıklama

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın yeni parti oluşumunu işaret ederek, "Bazen arkadaşlarımızı yanlışlıkla toplantılarına çağırıyorlar. Biz de, ' bir çaylarını için' diyerek gönderiyoruz. Oradan arkadaşların bize aktardıklarına göre, toplantılarında bir çoğunluk yok, gerçekten elle tutulur bir aşama kaydetmiş değiller" dedi.AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya gündemi ve partisinin 2020 yılında yapılması planlanan 7. Olağan Kongresine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Parti binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ethem Taş, yeni iki parti oluşumuyla ilgili bir soruya, "Haziran, Ağustos, Eylül dediler olmadı. Bence bu 2023 seçiminden sonraki bahara kalacak. Parti kurmak, lider olmak her baba yiğidin harcı değildir. Lider ülkemizde çok az bulunuyor. O iki ismi geçen şahıslarda liderlik vasfı göremiyorum" dedi.Parti tabanlarında aktif siyaset yapan arkadaşlarının diğer partilerle bir görüşme içerisinde olmadığını vurgulayan Taş, partiden şu ana kadar üst noktalarda görev almamış 2 ya da 3 kişinin istifa ettiğini belirtti. Taş, yeni parti oluşumlarına ilişkin soruyaysa isim vermeden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın yeni parti oluşumunu işaret ederek, "Evet, 2 yeni partinin kurulması gündemde yalnız biz kurulan çok parti gördük. Şu an da ne isimleri ne de liderleri hatırlanmıyor. Bakın şunu söyleyelim bizim genel başkanımız, liderimiz çok güçlü bir lider ve biz bu süreçte tabanımızı az önce söyledim. 19 ilçede ve ilçe teşkilatlarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Tabanımızı toparladık, bizim tabanımızda aktif siyaset yapmış hiç bir arkadaşımız diğer parti ile görüşmüyor, diğer partiyle herhangi bir dirsek teması söz konusu değil. Diğer parti Ağustos'ta kurulacak dediler, hatta Haziran dediler olmadı, Temmuz-Eylül dediler. Bence bu 2023 seçimlerini bekleyecekler ve ondan sonraki bahara kalacak. Çünkü parti kurmak ve altını çizere söylüyorum lider olmak, her babayiğidin harcı değildir. Lider ülkemizde çok az bulunuyor. O ismi geçen iki arkadaşta da liderlik vasfının olmadığını düşünüyorum. Bugüne kadar Antalya'da bir tane etkili ismin yanlarına alamadılar" dedi.İstifa eden 2-3 arkadaşı yakinen takip ettiklerini dile getiren Taş, "Her adımlarını izliyoruz. Yaptıkları toplantılara arkadaşlarımız icabet ediyorlar. İçeriden bilgi alıyoruz ve toplantı yapamadıklarını doğru düzgün çoğunluğu sağlayamadıklarını biliyoruz. Biz siyaset yapıyoruz, arkadaşlarımızı yanlışlıkla davet ediyorlar, arkadaşlarımız da beni arıyor. Bende 'gidin bir çay için' sıkıntı olmaz diyorum. Sonrasında bize bilgi aktarıyorlar. Toplantılarında bir çoğunluk yok, toplantılarda gerçekten elle tutulur bir aşama kaydetmiş değiller. İki kanaldan çalışma yürüttüklerini biliyoruz. Yalnız bunlar hakikaten gündem olacak kişiler değiller" diye konuştu. - ANTALYA