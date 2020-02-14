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AK Partili gençler depremzede çocuklara oyuncak gönderdi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklar yola çıktı.

14.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:30AK Partili gençler depremzede çocuklara oyuncak gönderdi
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ve 'daki depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklar yola çıktı.
AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklar için yaklaşık bir tır dolusu oyuncak topladı.
Oyuncakları taşıyan tır, il gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ve partililerin katılımıyla düzenlenen uğurlama töreniyle Elazığ ve Malatya'daki çocuklara gönderildi.
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgeye gıda, battaniye gibi birçok yardımın gittiğini belirterek, depremden etkilenen çocuklar için de oyuncak gönderdiklerini söyledi.
Oyuncak kampanyasına destek veren yardımseverlere teşekkür eden Tomakin, "Milletimizin Elazığ ve Malatya'daki depremden dolayı her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını biliyoruz. Biz de AK Gençler olarak İstanbulumuzun 39 ilçesinde kardeşlerimizle oyuncak kampanyası başlattık. Herkes gönlünden koptuğu şekilde elinden gelen yardımı sağladı. Oradaki çocuklarımızın depremden dolayı hüzünlenmesinin etkisini kırmak adına oyuncaklarımızı gönderiyoruz. Yarınları emanet edeceğimiz çocuklara elimizden gelen her türlü desteği sağlamayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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