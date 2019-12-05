Haberler » Güncel » AK Partili gençler kahve ikramında bulundu - Haber

AK Partili gençler kahve ikramında bulundu

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları üyeleri, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ile Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikram etti.

05.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:06AK Partili gençler kahve ikramında bulundu
AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları üyeleri, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ile Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikram etti.
5 Aralık Kadın Hakları ve Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri belediye meydanında stant açtı.
AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, etkinlikte yaptığı açıklamada, Kadın Hakları Günü ve Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlamak için vatandaşlara kahve ikramı yaptıklarını dile getirerek, "Kendi ellerimizle hazırladığımız kahvelerimizi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verildiği gün. Bu vesileyle de memleketimizi güzelleştiren tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Bizleri temsil eden tüm kadınlarımıza saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı.
Düzceli vatandaşlar kahve ikramına yoğun ilgi gösterdi.

Kadın Hakları Günü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08 Vali Ali Mantı, özel çocuklarla oyun havası eşliğinde oynadı - Haber
16:08 Azerbaycan'daki şampiyonada madalya alan öğrencilere plaket verildi - Haber
16:06 Balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:04 Engelli sporculara anlamlı destek - Haber
16:03 Kadınlarda idrar kaçırmaya cerrahi çözüm - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:10:36