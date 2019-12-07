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AK Partili gençler Türk kahvesi ikram etti

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikramı yapıldı.

07.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:07AK Partili gençler Türk kahvesi ikram etti
AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikramı yapıldı.

Demokrasi Parkında bir araya gelen AK Partili gençler, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü münasebetiyle kurulan stantta yoldan geçen vatandaşlara Türk kahvesi ikramında bulundu.

Kahve ikramı etkinliğine katılan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti olarak kültürel değerlere büyük önem verdiklerini belirterek, " Kültürel değerlerin yaşatılması adına AK Parti olarak bir çok alanda sosyal faaliyetler düzenlemekteyiz. Bu kapsamda kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan Türk kahvesi günü kutlamak için AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından vatandaşlarımıza kahve ikramı yapılıyor. Bu soğuk kış gününde, gençlerimizin böylesine sıcak bir standını ziyaret etmek hepimizin içini ısıttı. Gençlerimiz bir yandan kahve ikramında bulunurken diğer yandan da yeni üye kayıtları yapıyor. Vatandaşlarımızın bu etkinliğe olan yoğun ilgisi, 17 yıldır kurduğumuz sıcak samimiyetin de bir göstergesi. Bu vesile ile, böylesine anlamlı bir organizasyona imza atan tüm AK Gençliğimize sonsuz şükranlarımı ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın ise 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla '40 yıl hatırımız kalsın' diyerek vatandaşlara kahve ikramında bulunduklarını söyledi. - ADIYAMAN

AK Parti, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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