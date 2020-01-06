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AK Partili gençlerden çevre temizliği

AK Parti Osmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından "Doğa Hepimizin" sloganıyla çevre bilincini oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.

06.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:44 AK Partili gençlerden çevre temizliği
AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından "Doğa Hepimizin" sloganıyla çevre bilincini oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.

AK Parti Osmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na üye gençler "Doğa Hepimizin" sloganıyla çevre bilincini oluşturmak amacıyla Arafat Tepesi Mesire alanında, çevre temizliği yaptı. AK Parti, Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mürsel Karatağ ile birlikte Koyun Baba Mahallesi, Arafat Tepesi Mesire alanında çevre ve doğa temizliğine karşı duyarlılık oluşturmak adına örnek bir etkinliğine imza atan gençler, 20 torba çöp topladılar.

Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, asıl temizliğin kirletmemek olduğunu belirterek; "Doğa Hepimizin" başlığı altında teşkilatımıza üye gençlerimizle birlikte çevre bilinci ile birlikte doğaya olan saygımızı artırmayı gaye edindik. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak istiyorsak, bu günden korumaya başlamalıyız. Çevre ve doğa konusundaki hassasiyetimizi bundan sonraki etkinliklerimizde de göstereceğiz." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

AK Parti, Osmancık, Güncel

Kaynak: İHA

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