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AK Partili gençlerden Dünya Türk Kahvesi Günü'nde 40 yıllık ikram

AK Parti Isparta Gençlik Kolları tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde dolayısıyla vatandaşa Türk Kahvesi ikram edildi.

06.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:19AK Partili gençlerden Dünya Türk Kahvesi Günü'nde 40 yıllık ikram
AK Parti Gençlik Kolları tarafından 5 Dünya Türk Kahvesi Günü'nde dolayısıyla vatandaşa Türk Kahvesi ikram edildi.

Isparta Kaymakkapı Meydanı'nda bir araya gelen AK Gençler, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü münasebetiyle kurulan üyelik çadırında, gençler ve vatandaşlara kahve ikramında bulunulup, sohbet ettiler.

Ünlü: "Kahvenin 40 yıl, davamızın bir ömür hatırı vardır"

81 il ve tüm ilçelerde aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, "Kahvenin 40 yıl, davamızın bir ömür hatırı vardır. Hatır hanesine 40 yıl daha ekledik ve kokusuyla keyif, telvesiyle umut veren geleneksel değerlerimizden olan Türk Kahvesinin yanında muhabbet ve dostluk ikramında bulunduk. Bugün standımızda yeni üye olup, ailemize katılan kardeşlerimiz ve büyüklerimizle 18 yıldır kocaman bir aile olduk ve büyümeye devam ediyoruz. Yüreklere dokunup seçimden seçime değil gönülden gönüle diyor ve yoğun ilgilerinden dolayı halkımıza şahsım ve teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Isparta, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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