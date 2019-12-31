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AK Partili gençlerden polise çorba ikramı

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri, yeni yıla nöbette giren polislere sıcak çorba ikram etti.

31.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:54
AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, yeni yıla nöbette giren polislere sıcak çorba ikram etti.
AK Partili gençler yılbaşı gecesinde merkez ilçelerdeki kontrol noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.
Gençler, polislere sıcak çorba ve içecek ikram etti.
AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Vedat Demirtaş, kentte huzuru ve güvenliği sağlayan polislere yılbaşı gecesi güzel bir sürpriz yapmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
"Polisimizin yanındayız" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Demirtaş, "Sıcak çorba ve meşrubatlarımızla gönülleri daha sıcak tutmak için bir araya geliyoruz. Huzurumuzu koruyan polisler, gecesini gündüzüne katarak bizler için çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Mizgin Mengiçoğlu ise gençlik kolları teşkilatı olarak huzur için çalışan polislere teşekkür etmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mengiçoğlu, "Onlar nasıl ki ailelerinden feragat edip bizi korumaya çalışıyorlarsa bize yeni yıla girmeden evvel ailelerimizden feragat edip ikramda bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni yıla hep beraber girmek için buradayız." dedi.
AK Partili gençlerden polise çorba ikramı

Diyarbakır, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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