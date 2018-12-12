Ak Partili Gençlerin Tekerlikli Sandalye Yardımı

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:55



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:55

Diyarbakır'da AK Parti Kayapınar Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri bedensel engelli vatandaşa tekerlikli sandalye hediye etti.Kayapınar ilçesinde "En büyük engel sevgisizliktir" sloganıyla devam edilen program kapsamında, engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verildi.AK Parti Kayapınar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Koşal, ilçelerinde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi engelli ailelere yardımcı olduklarını söyledi.Koşal, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın başımıza neler geleceğini bilemeyiz. Bu yüzden engelli kardeşlerimiz bulundukları fiziki şartlarından dolayı şikayetçi olmasınlar. Bizler de birer engelli adayı olarak onların yanında olmaya çalışacağız." dedi.