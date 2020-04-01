Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi

İstanbul'daki dolu otobüsler için "Organize kötülük" ifadesini kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt veren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Sabah saatlerinde ekmeğinin peşinde koşmak için otobüse binenlere 'trol' diyerek, İstanbullulara kötülük yapamazsınız" dedi.

01.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:02

İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yasak olmasına rağmen toplu taşıma araçlarındaki fazlalığın istenilerek oluşturduğunu öne sürmesine tepki gösterdi.

"İSTANBULLULARA KÖTÜLÜK YAPAMAZSINIZ"

"İstanbullulara kötülük yapamazsınız" diyen Göksu, düşürülen araç sayısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktardı. Türkiye'nin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini aktaran Başkan Göksu, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz ve bütün insanlık çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu kritik süreçten geçerken; her birimiz hangi görevde bulunuyorsak, bu kritik süreci en doğru şekilde atlatabilmek için seferber olmakla mükellefiz. Bugün huzurlarınızda böyle bir açıklama yapmak için bulunmak istemezdim. Ancak İBB Başkanı ve yanındakilerin, İstanbulluları 'trol' diyerek suçlayıp, kötülük yapmak isteyince açıklama yapma gereği duydum. İstanbul altyapısını bitirmiş, özellikle toplu ulaşımda çok ciddi mesafeler katetmiş bir kenttir. Bundan sonra yapılacak iş, bunu doğru yönetmektir. Siz bu kenti doğru yönetmeyip, İstanbullulara 'trol' diyerek, sabah saatlerinde ekmeğinin peşinde koşmak için otobüse binenlere 'trol' diyerek, İstanbullulara kötülük yapamazsınız."

"BU TİP DÖNEMLERDE MALİYET HESABI YAPILMAZ"

Açıklamasının devamında bu tip dönemlerde maliyet hesabı yapılmayacağını dile getiren Göksu, "İstanbul'daki İETT garajlarındaki araç çıkış sayısını yüzde 40'lara kadar düşüreceksiniz, metrolardaki vagon sayısını 8'den 4'e düşüreceksiniz, sonra İstanbulluları suçlayacaksınız. Yapmayın… İstanbullulara kötülük etmeyin. Bu tip dönemlerde maliyet hesabı yapılmaz. Bu tip süreçlerde vatandaşın sağlığı düşünülür. Eğer derdiniz, bu millete hizmet etmekse sağlığı düşünmekle mükellefsiniz. Sizler toplu taşımayı planlayarak, bu işi başarabilirdiniz. Araç sayısını düşürdünüz, sefer sayısını azalttınız. İstanbulluların sağlık ve huzuruyla oynamayın" dedi.

AK Partili Göksu’dan dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na yanıt geldi
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Göksu, Politika, Güncel

Haberin Videosu :

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

12:03: İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti - Haberler 12:03: Yakıt deposunda binlerce paket sigara çıktı - Haberler 12:03: Adıyaman sele teslim...Bir evin duvarı çöktü - Haberler 11:59: Dünyada Covid-19 | Beyaz Saray sağlık ekibi açıkladı: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir - Haberler 11:59: Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar - Haberler 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 10:47: Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:20: Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi - Haberler 10:18: Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz