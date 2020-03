AK Partili Gürel'den Koronavirüs değerlendirmesi

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Korona virüs salgını ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Korona virüs salgını ve gündeme dair bir açıklama yaptı. Vekil Gürel açıklamasında teyakkuz halinde olan hükümetin kriz yönetimindeki başarısına dikkat çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibinin gayretli çalışmalarından da övgüyle bahsetti. Milletvekili Gürel, süreçle alakalı değerlendirmelerde bulunurken, İnegöl'de gündeme gelen Korona virüs şüphesi taşıyan vakalara ilişkin bilgiler de verdi. Gürel, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na da değinirken, vatandaşlara da tedbirli ve sağduyu olma çağrısında bulundu.Küresel ölçekte etkisi olan Korona virüs'e karşı Türkiye'de de gerekli tedbirlerin alındığına değinen Gürel, "Türkiye aylardır dünya genelinde dalga dalga yayılan ve pandemi olarak kabul edilen Korona virüs ile imtihanını başarılı bir şekilde vermeye devam etmektedir. Çin'in Wuhan eyaletindeki bir virüsün bugün dünya ülkelerinde ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal hayatı neredeyse tamamen değiştirdiğine şahit olduk. Ancak yaşanan bu süreci başarılı yöneten bir Sağlık Bakanımız ve gece gündüz demeden gayret eden bir ekibi var. Dolayısı ile taraflı tarafsız herkesin, siyaset üstü bir sağduyu ile takdir ettiği bu kriz yönetimi ile bugüne kadar vaka sayısı açıklamayı yaptığım an itibariyle 190 civarı ve hayatını kaybeden vatandaş sayımız ise iki olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de şifa diliyorum" ifadelerini kullandı."Temizlik ve hijyen noktasında azami derecede dikkat etmemiz lazım"Türk toplumunun 'Temizlik, imandandır' anlayışını hatırlatan Gürel, "Dolayısı ile elbette sosyal yaşamımız ve temizlik anlayışımız, beslenme kültürümüz itibariyle virüsün yayıldığı coğrafyaya nazaran avantajlarımız var ancak her defasında ısrarla belirtildiği gibi bu toplumsal süreçte birlik ve beraberlik içinde, yüksek bir sağduyu ve farkındalıkla bu badireyi atlatabiliriz. Az önce saydığım avantajlar bazı durumlarda dezavantaja da dönüşebiliyor. Neticede sosyal ilişkileri sıkı bir milletiz hal böyle olunca birebir temas, tokalaşarak selamlaşma, bir arada bulunma, taziye, ziyaret gibi aktiviteleri bir süre ertelemek gerekiyor. Temizlik ve hijyen noktasında azami derecede dikkat etmemiz gereken hususlar var. Yaşlı aile bireylerimizin ve küçük çocukların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi adına önlemlerimizi bireysel olarak almamız gerekiyor. Devlet kendine düşeni fazlasıyla yapıyor bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ancak birey olarak süreci kolaylaştırmak bizim elimizde" açıklamasında bulundu."Nihayetinde dünya ölçekli bir salgın"Sürecin ekonomik boyutunun da hissedildiğini açıklayan Gürel, "Nihayetinde dünya ölçekli bir salgın. Para piyasaları ve küresel ekonomik hareketlilik tamamen değişti. Fed faiz kararı, petrol fiyatlarındaki değişiklikler, ülkelerin aldıkları ekonomi önlemleri, IMF tedbirleri ve son olarak dün Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu-işveren-çalışan kesimi yakından ilgilendiren destek paketi açıklandı. Bu paket inşallah hem sanayicimizi hem vatandaşlarımızı bu süreçten daha güçlü çıkaracaktır. Sektörel bazda belli başlı alanlarda sıkıntılar yaşayabiliriz, örneğin turizm anlamında aylar öncesinde yapılan hazırlıklar ve planlamalar bir süre ertelenmiş olabilir ama inanıyoruz ki bu destek paketi içeriği itibariyle süreçte en büyük desteğimiz olacak. Çalışanlarımıza sağlanan kısa çalışma ödeneği, yaşlılarımıza yönelik atılacak adımlar, Cumhurbaşkanımızın açıklamasında bahsi geçen sektörler için yapılan düzenlemeler, esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri, ihracatçılarımızın anapara ve faiz ödemeleri, vatandaşlara yönelik kredi paketleri, KOBİ desteği, emeklilerimize yönelik ödeme planlaması, sosyal yardımlaşmadan faydalanan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar ve daha birçok adımın atıldığı 100 Milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı bizi bu zor süreçte ayakta tutacaktır. Bu noktada başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kabinemize teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu kapsamda bir destek paketi bizim hükümetimiz tarafından açıklanmış ve diğer ülkeler ile kıyaslandığında durumun ciddiyetine hakim olduğumuz göstermiştir" ifadelerini kullandı."İnegöl'de Belçikalı yaşlı bir hanımefendinin Korona virüs şüphesiyle sevk edilmiş kendisi ve yine sonuç beklenen 5 vakanın hepsi de negatif çıkmıştır"13 Nisan 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Küresel Pandemi riskine karşı kamunun merkez ve taşra teşkilatı hazırlıklara başlandığını söyleyen Gürel, "Bu da bugünkü kriz yönetimindeki başarının sırrı olarak kayda geçmiştir. Ayrıca yaptığımız görüşmeler ve istişareler neticesinde Bakanımıza arz ettiğimiz İnegöl Mobilya sektörünün mevcut destek paketinde yer alması ile alakalı talep kabul görmüştür. İnşallah yapılacak açıklamalar ile bu konuda da gerekli duyuru yapılacaktır. Son olarak vatandaşlarımızdan ricam lütfen sosyal medyadan değil bizzat yetkili mercilerden gelen uyarıları dikkate almaları, küresel boyuttaki bu sıkıntıyla ulusal bazda mücadele ettiğimizin bilinciyle hareket edelim. İnegöl'de Belçikalı yaşlı bir hanımefendinin Koronavirüs şüphesiyle sevk edilmiş kendisi ve yine sonuç beklenen 5 vakanın hepsi de negatif çıkmıştır. Şu an için hamdolsun endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Tekrar belirtmekte fayda var, bu konu siyaset üstü bir konudur, hamaset ve bilgi kirliliği ile yürütülecek, dedikodular ile yol alınacak bir zaman değildir. Bu süreçte evvela aklı selim galip gelecektir. Tedbirli olacağız, dikkatli olacağız, önlemlerimizi alacağız, devlet görevinin başındadır, sağlık çalışanlarımız ve yetkili tüm organlarımız uyum içinde çalışmaktadır, vatandaş olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz ev elbette bu süreçte önce tedbir sonra tevekkül anlayışı ile dua ederek, sabrederek bu badireyi de devlet millet işbirliği ile atlatacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA