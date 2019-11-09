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AK Partili Hamza Dağ, İzmir'deki AK Noktaları ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kentte parti ile vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan AK Noktaları ziyaret etti.

09.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:35AK Partili Hamza Dağ, İzmir'deki AK Noktaları ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hamza Dağ, kentte parti ile vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan AK Noktaları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Dağ, AK Noktalar'ın yaygınlaştırılarak, 30 ilçede hayata geçirileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de parti ile vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak amacıyla açılan AK Noktaları ziyaret etti. Buca Şirinyer, Buca Hasanağa, Karşıyaka Çarşı ve Karşıyaka Şemikler Pazaryeri'nde kurulan AK Noktalar'da vatandaşın sorunlarını dinleyen Dağ, uygulamanın İzmir'in farklı bölgelerinde yaygınlaştırılıp, 30 ilçede uygulamaya konulacağını söyledi.



Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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