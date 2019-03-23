AK Partili Heyetten Vatandaşa: Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Gaziray Banliyo Hattı Projesi kapsamında Seyrantepe-Göllüce-Taşlıca arasındaki 5 kilometrelik Gaziray Hattı'nda test sürüşleri başladı.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler, Gaziray test sürüşüne katıldı.

Fakat test sürüşünde ilginç anlar yaşandı. Trenin sürüldüğü sırada çevredeki vatandaşlara el sallayan AK Partili heyetten bir kişi karşılık alamayınca "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" ifadelerini kullandı. Görüntülerden kimin söylediği anlaşılmayan söze ise AK Partili heyetten herhangi bir tepki gelmediği gibi bu sözler gülüşmelere neden oldu.