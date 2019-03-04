AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız

AK Partili Yozgat Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, çiftçi kooperatifine ait olan şeker fabrikasının AK Parti'ye ait olduğunu, işçi alımlarından da kendilerinin söz sahibi olduğunu söyledi. AK Parti'li İlçe Başkanı, "Şeker fabrikasına adam alınacakmış, biz aldırırız. Kimse aldıramaz" dedi.

"ADAM ALINACAKMIŞ, BİZ ALDIRIRIZ"

AK Parti'li Osman Düğenci'nin, seçim çalışmaları sırasında yaptığı skandal konuşmayı içeren video sosyal medyaya düştü. İlçelerinde bulunan şeker fabrikasına işçi alımı konusunda kendilerinin söz sahibi olduğunu anlatan AKP'li Düğenci, şunları söyledi:

"Şeker fabrikasına adam alınacakmış, biz aldırırız. Kimse aldıramaz. Vay ben orada şu görevdeyim, yani ben bu görevdeyim, Şeker Fabrikası da Ak Parti'nin, bilmem ne fabrikası da Ak Parti'nin, 4,5 yıl seçim yok, yarın hükümet düşecek gibi hareket edenler"

FABRİKA ÇİFTÇİ KOOPERATİFİNE AİT

Boğazlayan'da bulunan şeker fabrikasının sahibi, Kayseri Şeker AŞ'ye ait bir fabrika. Kayseri Şeker ise çiftçi kooperatifi.