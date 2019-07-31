AK Partili İskenderoğlu Maydos Antik Kenti'ni ziyaret etti

AK Parti Çanakkale
Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Eceabat
'taki Maydos Kilise Tepesi Höyüğü kazı alanını ziyaret etti.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale İl Kültür Müdürü Kemal Dokuz, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ile birlikte kazı alanını gezen İskenderoğlu, burada Maydos Kazı Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Meral Mutlu'dan bilgi aldı.
Jülide İskenderoğlu, Maydos'un önemli bir antik kent olduğunu söyledi.
Çanakkale'de Troya'dan Assos'a, Parion'dan Maydos'a bir çok antik kent bulunduğunu hatırlatan İskenderoğlu, "Sadece şehitlikleri ile değil dünya mirasımızla da aslında Türkiye'de bir markayız. Bugün kazı çalışmalarımızı sayın valimiz ve alan başkanımız ile birlikte ziyaret ettik. Özellikle o döneme ait yapılan kazı çalışmalarının bulguları bizleri çok etkiledi. Burası ciddi bir tarih ve kültür yatağı. Maydos ve Troya ile birlikte aslında aynı döneme ait belkide Troya'nın Avrupa kısmı konumunda. Mitolojik tarihi görmek isteyenleri Çanakkale'mize bekliyoruz. Özellikle Süleyman Çelebi'nin de o döneme ait kitaplarında yer etmiş yedi kilisenin olduğu büyük bir şehir burası. Tarih sevenleri Çanakkale'nin her noktasında tarihle buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek." dedi.