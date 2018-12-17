Ak Partili Kadınlar Bitlis'teki Çocuklara Atkı ve Bere Ördü

AK Parti Tire
Kadın Kolları üyeleri 15 günde 450 atkı ve bere örerek Bitlis
'teki çocuklara gönderdi.
Ördükleri atkı ve bereleri kargoyla Bitlis'e gönderen üyeler adına konuşan AK Parti Tire Kadın Kolları Başkanı Mehri Nisa Ünalan, AK Parti İzmir
İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı'nın projesiyle kışın en ağır geçtiği illerden Bitlis'in Ahlat
ilçesindeki Ovakışla
Cumhuriyet Ortaokulu ile iletişime geçtiklerini ifade etti.
Ünalan, şunları kaydetti:
"Kadın kolları yönetimime söylediğimde hepsi çok heyecanlandı. Her yönetim kurulu üyem atkılar ve bereler ördü. Kiminin komşusu, kiminin akrabası destek verdi. Bugün atkı ve berelerimizi kolilere yerleştirdik ve kargoya verdik. En kısa zamanda çocuklarımıza ulaşmalarını diliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."
Kaynak: AA