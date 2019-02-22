Ak Partili Kadınlar Ev Ziyaretleri Yapıyor

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AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları üyeleri, 31 Mart yerel seçimleri öncesi evleri ziyaret edip oy istiyor.Sabahın erken saatlerinden, gecenin geç saatlerine kadar yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kadınları ziyaret eden AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, kadınlardan partisi için destek istiyor. Kadın seçmenlere AK Partinin hizmetlerini anlatan Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için olan önemini vurguluyor."Dokunmadığımız gönül bırakmıyoruz"AK Partinin hizmet partisini olduğunu anlatan Güven "Şanlıurfa'mızın hak ettiği hizmetleri almaya devam etmesi için vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. AK Parti ve ak kadınlar olarak sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadığımız gönül bırakmıyoruz" dedi."Şanlıurfa'ya hizmet yağdı"AK Parti iktidarları döneminde Şanlıurfa ve ilçelerine hizmet yağdığını, vatandaşların refah seviyelerinin yükseldiğini ve yaşam standartlarının arttığını da belirten Güven, "31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için çok önemli. Türkiye'ye iç ve dıştan zarar vermek isteyen şer odakları pusuda bekliyor. 31 Mart yerel seçimleri sadece bir yerel yönetim seçimi değildir. Bir partinin beka seçimi de değildir. Ülkemizin beka seçimidir" ifadelerini kullandı."Memleket işi, gönül işi"Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin olduğunu da sözlerine ekleyen Güven "Türkiye'de AK Parti iktidarları döneminde başarıyla taçlanan Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği diye bir hizmet belediyeciliği var. Cumhurbaşkanımız bu seçimin sloganını 'Memleket işi, gönül işi' olarak belirledi. Biz de bu slogandan yola çıkarak inşallah belediyecilik hizmetinin, siyasetin, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın iyi yönetildiği bir zirve işi olduğunu 31 Mart'ta bir kez daha göstereceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA