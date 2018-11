Ak Partili Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü

25 Kasım 2018 Pazar 15:39



AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanlığı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenledi.Parti binası önünde toplanan partililer, Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde görüldüğünü söyledi.AK Parti'nin kadına yönelik şiddettin bir insan hakkı ihlali olduğunu sürekli belirttiğini aktaran Atan, şöyle dedi:"AK Parti döneminde Türkiye 'de ilk kez 6284 sayılı ailenin kurulması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası mecliste kabul edilmiştir. Ekonomik yada kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınmasına müsaade etmeden, kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz."Vatandaşlardan Zübeyde Birlik ise kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı olduğunu dile getirdi.