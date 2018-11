Ak Partili Kadınlardan Şiddete "Hayır"

25 Kasım 2018 Pazar 16:31



25 Kasım 2018 Pazar 16:31

AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaparak yürüyüş düzenlediler.Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü sebebiyle AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığı, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Dabbağoğlu Parkında bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Esma Görgül Özdemir'in yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini ve birçok AK Parti yönetim kurulu erkek üyesi de kadınlara destek vermek amacıyla katıldı. Burada bir basın açıklaması yapan AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, kadına yönelik şiddete karşı turuncu çizgilerinin olduğunu söyledi. Duran, "Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyuncu barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati süratle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden henüz insan hakları evrensel bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hazreti Peygamberimiz sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. 'İnsanlara merhamet etmeyene, Allah'ta merhamet etmez.' Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir. AK Parti kurulduğu günden itibaren kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleye bilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir' anlayışı ile gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte göstermemiz bu mücadelemizde bize başarıyı getirecek en önemli unsur olacaktır. AK Partili kadınlar olarak, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz" dedi.Konuşmanın ardından kadınlar ve destek veren katılımcı erkekler, AK Parti il binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra AK Parti binası önüne gelen kadınlara yönelik bir konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kadına yönelik ve her türlü şiddete karşı olduklarını söyledi. Kadınlar daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı. - VAN