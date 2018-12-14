Ak Partili Kadınlardan Yerli Üretime Destek

AK Parti Van
Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri yerli üretimi destek için kermes düzenledi.
Hazreti Ömer Camisi önündeki parkta düzenlenen kermeste konuşan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, yerli üretime dikkat çekmek istediklerini söyledi.
Güçlü toplumların varlığının üretime dayandığını ifade eden Duran, kadınların yerli üretimde önemli görev üstlendiğini söyledi.
Duran, kadınların yılmadan üreten tek varlık olduğunu belirterek, "Bizler AK Partili kadınlar olarak üreten kadınlarımızın ekonomik güçlerini ellerine alıp hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için zahmetle ürettikleri ürünleri için bir pazar yeri oluşturma çabasındayız. Üreten kadınlara ait bir pazar yeri demek, satışın devamlılığı demektir. Bu da ülkemiz ve halkımızın kazanması anlamına geliyor." dedi.
Van
14 Aralık 2018 Cuma 20:01