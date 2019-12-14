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AK Partili kadınlardan yerli üretime destek

AK Parti Batman Kadın Kolları tarafından ak kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir sloganıyla kermes düzenlendi.

14.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:48AK Partili kadınlardan yerli üretime destek
AK Parti Kadın Kolları tarafından ak kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir sloganıyla kermes düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen kermeste, üyeler tarafından getirilen ürünler satışa sunuldu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, yerli ve milli üretimi desteklemenin önemine değinerek, "Bu etkinliği yapmamızdaki amaç kadınların ürettiği ürünleri ekonomiye katmak ve kadınlara destek olmaktır." dedi.
Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan, Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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